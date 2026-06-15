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Златан пушти песна од Лепа Брена во студио за време на Мундијалот, Анри остана без зборови

Легендарниот шведски напаѓач повторно покажа дека е љубител на балканската музика додека работи како стручен аналитичар на американската телевизија „Фокс“

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Златан пушти песна од Лепа Брена во студио за време на Мундијалот, Анри остана без зборови
📷 printscreen / Fox News

Златан Ибрахимовиќ повторно успеа да го привлече вниманието на јавноста, овојпат за време на Светското првенство во фудбал, каде што се појавува во улога на стручен аналитичар на американската телевизија „Фокс“.

Легендарниот Швеѓанец и претходно покажуваше симпатии кон музиката од Балканот. Љубителите на фудбалот добро се сеќаваат на неговото појавување на фестивалот во Сан Ремо, кога јавно ја промовираше песната „Јутро је“ од Нада Топчагиќ.

Сега Ибрахимовиќ одлучи на американската публика да ѝ претстави уште еден голем балкански хит.

За време на телевизиската емисија тој ја пуштил песната „Луда за тобом“ од Лепа Брена. Додека песната одела во живо во студиото, Златан очигледно уживал во музиката, што веднаш ја разбудило љубопитноста кај водителите.

„Кој е изведувачот и за што се пее во песната?“, го прашал водителот.

Ибрахимовиќ, во свој препознатлив стил, кратко одговорил:

„Не можам да ти објаснам. За љубов.“

Ситуацијата дополнително ги насмеала гледачите бидејќи легендарниот француски напаѓач Тиери Анри, кој исто така беше дел од студиото, се обидувал да ја прикрие непријатноста гледајќи во својот мобилен телефон.

📷 printscreen / Fox News

Но, тоа не бил единствениот потег со кој Златан привлече внимание во текот на денот.

Само неколку часа подоцна, наместо да биде покрај телевизискиот пренос на натпреварот меѓу Шведска и Тунис, Ибрахимовиќ присуствувал на УФЦ-настан во Белата куќа.

Таму се сретнал со поранешниот американски претседател Доналд Трамп и неговата сопруга Меланија Трамп, а фотографиите од нивната средба брзо се проширија на социјалните мрежи.

Уште еднаш, Златан покажа дека и по завршувањето на играчката кариера останува една од најинтересните и најхаризматичните личности во светот на спортот.

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