Душко Тошиќ ја избриша фотографијата со новата девојка – Шокантен потег на фудбалерот

Поранешниот сопруг на Јелена Карлеуша, фудбалерот Душко Тошиќ, направи шокантен потег по матурата на неговата ќерка Атина, на која се појави и тој.

Имено, Јелена сподели семејна фотографија со своите ќерки и Душко, која привлече големо внимание во јавноста.

Сепак, кратко откако фотографијата привлече големо внимание, поранешниот фудбалер направи неочекуван потег, а тоа беше поради неговата сегашна девојка.

Имено, Тошиќ од својот профил ја отстранил фотографијата од себе со својата девојка Нора, што дополнително го разгоре јавниот интерес и отвори простор за бројни шпекулации за нивната врска.

Да потсетиме дека јавноста неодамна имаше можност да го види Душко Тошиќ за прв пат во друштво на својата нова избраничка Нора.

Фотографијата на која се прегрнати и видливо блиски брзо стана вирална во медиумите и социјалните мрежи, а многумина ја протолкуваа како потврда за нивната романса.

foto: printscreen/instgaram/mega.zvezda.jk/duskotosic