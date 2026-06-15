Радио Милева потресена

Емотивна реакција од Карлеуша: Видеото кое го сподели растажи милиони

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Емотивна реакција од Карлеуша: Видеото кое го сподели растажи милиони

Пејачката Јелена Карлеуша реагираше на шокантното видео кое се појави на социјалните мрежи, на кое се гледа мајка кит што го носи телото на своето мртво младенче во устата.

Карлеуша е позната како голем борец за правата на животните, а претходно јавно ја истакна својата посветеност на ова прашање.

Денес на социјалната мрежа X се појави видео кое предизвика силни реакции од јавноста, со опис кој го засилува емотивниот впечаток.

„Мајка кит-пилот го носи телото на своето мртво младенче.  Кога мајката ќе го изгуби своето теле, таа го носи во уста со недели, сè додека телото не почне да се распаѓа. Овој процес на жалење е познат како реквием“, се наведува во описот на објавата.

Видеото брзо привлече големо внимание од корисниците на интернет, кои ја изразија својата тага поради сцената во коментарите.

Меѓу оние што реагираа беше и Карлеуша, која остави емотикон со скршено срце во коментарот, јасно покажувајќи колку видеото ја потресело.

Да ве потсетиме дека Карлеуша еднаш позираше гола за насловната страница на списанието ПЕТА, организација која се занимава со заштита на животните и промоција на вегански начин на живот.

Foto: Prrinitscreen/X/karlinbich/facebook

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