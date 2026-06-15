Емотивна реакција од Карлеуша: Видеото кое го сподели растажи милиони

Пејачката Јелена Карлеуша реагираше на шокантното видео кое се појави на социјалните мрежи, на кое се гледа мајка кит што го носи телото на своето мртво младенче во устата.

Карлеуша е позната како голем борец за правата на животните, а претходно јавно ја истакна својата посветеност на ова прашање.

Денес на социјалната мрежа X се појави видео кое предизвика силни реакции од јавноста, со опис кој го засилува емотивниот впечаток.

„Мајка кит-пилот го носи телото на своето мртво младенче. Кога мајката ќе го изгуби своето теле, таа го носи во уста со недели, сè додека телото не почне да се распаѓа. Овој процес на жалење е познат како реквием“, се наведува во описот на објавата.

A mother Pilot Whale carries the body of her dead baby. When a mother loses her baby, she carries it in her mouth for weeks, until it decomposes. This mourning process is known as requiem. [📹 Felipe Ravina Olivares]pic.twitter.com/vvAhuScRIf — Massimo (@Rainmaker1973) June 14, 2026

Видеото брзо привлече големо внимание од корисниците на интернет, кои ја изразија својата тага поради сцената во коментарите.

Меѓу оние што реагираа беше и Карлеуша, која остави емотикон со скршено срце во коментарот, јасно покажувајќи колку видеото ја потресело.

Да ве потсетиме дека Карлеуша еднаш позираше гола за насловната страница на списанието ПЕТА, организација која се занимава со заштита на животните и промоција на вегански начин на живот.

Foto: Prrinitscreen/X/karlinbich/facebook