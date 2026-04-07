Саша Ковачевиќ ќе стане татко – ова го чекаа 10 години

Зорана Тасовац, свршеница на пејачот Саша Ковачевиќ, е во блажена состојба. Пејачот и неговата избраничка наскоро ќе добијат бебе, дознава Блиц. рс .

Минатиот октомври, Саша Ковачевиќ се сврши со својата избраничка, Зоран Тасовац, по 10 години љубов.

Ова ќе биде прво дете на Саша, додека Зорана има ќерка Искра од бракот со Богдан Срејовиќ, која пејачот ја прифати како своја.

Пејачот неодамна проговори за својата голема желба да стане татко.

– Се надевам. Самиот Господ кажува дали е време или не и тоа не зависи само од нас, и дека имаме желба, и како ја имаме, но тоа не е нешто на што можеме да влијаеме, до одреден степен можеме… Клучот за сè е да ја пронајдете личноста со која го сакате тоа и сакам секој да ја пронајде својата сродна душа, тоа е едно од најубавите и најголемите нешта освен да имате дете, се разбира. Искра беше добра подготовка за бебето. Не спиеше додека не наполни шест или седум години, се будеше во 2, 3 часот наутро, па не спиеше до 4, а секогаш сакавме да бидеме заедно во иста соба, па се навикнав да не спијам и морам да признаам дека во тој одреден период од мојот ергенски живот ми беше тешко да се прилагодам на почетокот, бидејќи си навикнат на различно темпо и различен живот. На почетокот, беше да се прилагодам на некаков семеен живот и предизвик, но кога има љубов, сите предизвици лесно се надминуваат – рече Саша претходно.

