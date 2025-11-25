Радио Милева драма

Сања Вучиќ искритикува учесничка во „Ѕвездите на Гранд“, а таа не и остана должна на искрениот коментар

2 мин. читање
Сања Вучиќ искритикува учесничка во „Ѕвездите на Гранд“, а таа не и остана должна на искрениот коментар

Пејачката Сања Вучиќ ја критикуваше натпреварувачката Сандра Јанковиќ (18) од Чачак во последната емисија на „Ѕвезде Гранда“.

Сепак, она што никој не го очекуваше беше дека натпреварувачката ќе ѝ одговори пред сите.

Бидејќи доби само шест „да“ и едно „не“, а тоа беше од Сања, повеќето членови на жирито ѝ прогледаа низ прсти поради нејзината трема за првиот јавен настап.

Прво, Сања објасни зошто не гласала за неа, а потоа ја критикуваше за нејзиниот изглед.

– Имаш време да напредуваш, ќе го добиеш и својот ментор. Ова „не“ беше како поттик да те следам, дека секогаш мора да се подобруваш и да бидеш подобра. Еден мал предлог, тоа е мој личен вкус, црвениот кармин не ти одговара – рече Вучиќ.

– Ти благодарам многу, но навистина мислам дека ми одговара, тоа е мој заштитен знак – одговори Сандра како од пушка.

– Точно така, одговори! Гледаш како не! Сега те сакам уште повеќе! – извика жирито едногласно.

За време на нејзиниот прв јавен настап, Сандра Јанковиќ го заборави текстот на песната, а потоа и се солоши на сцената.

Додека Кеба и Дара танцуваа за време на изведбата на втората песна, натпреварувачката накратко го заборави стихот од песната.

Водителот забележа дека нешто не е во ред со Сандра, па не знаеше дали е емотивно повредена поради резултатите или се согласила поради тремата од сцената.

– Сакаш да плачеш? Имаш ли воздух? Сакаш ли вода? Те гледам како се лулаш – зборуваше загрижено Воја, а натпреварувачката откри дека е без здив и дека ова е нејзин прв јавен настап, освен аудицијата.

 

фото:You Tube printscreen/Zvezde Granda/sanjalilwolf

Од истата категорија

Можеби ќе ви се допадне

To top