Јелена Карлеуша ѝ прости сè на колешката: „Таа го заслужи тоа одамна“

По пет години конфликт, Јелена Карлеуша ја поддржа Ана Николиќ за концерт во Белградската арена.

Конфликтот меѓу Јелена Карлеуша и Ана Николиќ се чини дека конечно заврши. По повеќе од пет години тензии и остри зборови, страстите се смирија, а „воените секири“ се закопани, и тоа на изненадувачки начин.

Карлеуша јавно ја поддржа својата колешка преку социјалната мрежа X, јасно ставајќи до знаење дека повеќе нема лоши односи меѓу нив.

„Од се срце ја поддржувам најавата за концертот на Ана Николиќ во БГ Арената. Таа го заслужи тоа одамна“, напиша кратко Јелена Карлеуша.

Да ве потсетиме дека Јелена и Ана претходно беа во добри односи, толку многу што дури и се појавуваа заедно во емисии. Многумина се сеќаваат и на нивното познато појавување во 2016 година во емисијата „Амиџи шоу“ во која се бакнаа во уста пред милионска публика.

Двете пејачки одеднаш ја влошија својата врска и почнаа да разменуваат остри зборови. Исто така, се шпекулира дека причината е врската на Ана со Светлана Цеца Ражнатовиќ, пишува Курир.

Имено, кога Николиќ се бореше со своите килограми, Јелена беше прашана од новинарите дали се слушнала со колешката Ана.

– Извинете, на која Ана мислите? Треба да ѝ го поставите тоа прашање на Цеца, јас не комуницирам со тие дебели жени – рече Јелена.

Конфликтот не заврши тука. Откако Ана ја нарече Карлеуша „неквалификувана шоу-бизнис претприемачка“, Јелена жестоко ја нападна, коментирајќи го однесувањето на пејачката, но и наведувајќи дека е на „пат без враќање“ и дека „можеби нема да доживее да го види својот концерт“, но и дека „некој треба да ѝ помогне“. Николиќ не ѝ остана должна, па брзо одговори и ѝ рече да „се врати на допишување со соиграчите на нејзиниот поранешен сопруг“.

Сега ситуацијата драстично се промени. Ана повеќе не кажуваше лоши зборови за Јелена, дури цитираше и текстови од песните на Јелена на социјалните мрежи, а од друга страна, Карлеуша ја поддржа пејачката во нејзината идеја да организира голем концерт.

