Дали сте пробале бразилска лимонада? Егзотичниот пијалок од лимета е готов за неколку минути

Кремаста, пенеста и освежителна, бразилската лимонада не е типична лимонада. Се прави од лимети, често со кора, и со додавање на кондензирано млеко, што ѝ дава необична, речиси десертна нота.

Совршена за топли денови, оваа егзотична комбинација комбинира слатко, кисело и малку горчливо во еден голтка.

Состојки:

четири лимети

еден литар ладна вода

80 до 100 милилитри засладено кондензирано млеко

една до две лажици шеќер (по желба)

мраз

Подготовка:

Добро измијте ги лиметите, бидејќи се користат со кора, потоа исечете ги краевите и исечете ги на парчиња. Ставете ги во блендер со вода и блендирајте кратко (10-20 секунди). Важно е да не претерувате, во спротивно пијалокот ќе стане горчлив.

Процедете ја смесата низ цедалка за да ги отстраните сите парчиња кора и пулпа. Вратете ја течноста во блендерот, додадете кондензирано млеко и шеќер по вкус и блендирајте кратко додека не добиете лесна пена. Сервирајте веднаш со многу мраз.

