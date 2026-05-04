Дали сте пробале бразилска лимонада? Егзотичниот пијалок од лимета е готов за неколку минути

Кремаста, пенеста и освежителна, бразилската лимонада не е типична лимонада. Се прави од лимети, често со кора, и со додавање на кондензирано млеко, што ѝ дава необична, речиси десертна нота.
Совршена за топли денови, оваа егзотична комбинација комбинира слатко, кисело и малку горчливо во еден голтка.
Состојки:
четири лимети
еден литар ладна вода
80 до 100 милилитри засладено кондензирано млеко
една до две лажици шеќер (по желба)
мраз
Подготовка:
Добро измијте ги лиметите, бидејќи се користат со кора, потоа исечете ги краевите и исечете ги на парчиња. Ставете ги во блендер со вода и блендирајте кратко (10-20 секунди). Важно е да не претерувате, во спротивно пијалокот ќе стане горчлив.
Процедете ја смесата низ цедалка за да ги отстраните сите парчиња кора и пулпа. Вратете ја течноста во блендерот, додадете кондензирано млеко и шеќер по вкус и блендирајте кратко додека не добиете лесна пена. Сервирајте веднаш со многу мраз.
