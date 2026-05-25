ChatGPT е „попаметен и попрецизен“ по новото ажурирање

Стандардниот модел ChatGPT е ажуриран на GPT-5.5 Instant, модел кој носи подобрувања во точноста со помалку халуцинации, особено во области како што се медицината, правото и финансиите, соопшти OpenAI.

GPT-5.5 Instant е подобар во задачи како што се анализа на слики, одговарање на STEM прашања и избор кога да се користи веб-пребарување за да се обезбеди подобар одговор. Одговорите исто така можат да бидат персонализирани бидејќи GPT-5.5 Instant може подобро да извлече контекст од минати разговори, датотеки и Gmail, но тоа во моментов е ограничено на платени претплатници.

OpenAI вели дека одговорите се „поконцизни и попрецизни без да се изгуби суштината“ и без да се отстрани личноста на ChatGPT. Ќе ги обезбеди истите информации, но без непотребно форматирање, емотикони и дополнителни подпрашања.

Сите модели на ChatGPT се ажурираат со мемориски канали, кои ќе им ги покажат на корисниците минати разговори, датотеки и друг контекст што ChatGPT го користел за генерирање одговори.

GPT-5.5 Instant се воведува за сите корисници на ChatGPT и го заменува GPT-5.3 Instant како стандарден модел. Додека бесплатните корисници можат да пристапат до GPT-5.5 Instant, новите функции за персонализација се ограничени на Plus и Pro корисниците на интернет. Персонализацијата наскоро ќе биде достапна на мобилни уреди, а ќе биде достапна и за Free, Go, Business и Enterprise корисниците во наредните недели.

Сè уште не е познато кога интеграцијата на ChatGPT во рамките на Apple Intelligence ќе премине на GPT-5.5 Instant.