Една крвна група носи долговечност

Една крвна група често се поврзува со помал ризик од мозочен и срцев удар.

Крвната група 0 често се поврзува со малку помал ризик од одредени кардиоваскуларни заболувања, како што се мозочен удар и срцев удар. Поради оваа причина, луѓето со оваа крвна група понекогаш се сметаат за поздрави во просек. Според Diario AS, луѓето со крвна група 0 покажале помал ризик од развој на болести на срцето и крвните садови.

Луѓето со крвна група 0 имаат помала веројатност да доживеат срцев удар и мозочни удари. Едно можно објаснување е дека крвта со оваа група содржи пониски нивоа на одредени молекули вклучени во згрутчувањето, што ја прави помалку веројатно да формира згрутчувања на крвта што можат да доведат до овие сериозни здравствени проблеми.

Поголемата отпорност на најопасните болести обично се поврзува со поголема веројатност за долг живот.

„Се чини прилично логично дека избегнувањето на болести е еден од клучните фактори за долговечност“, рече Стјуарт Ким, професор на Одделот за биологија и генетика на Универзитетот Стенфорд, презентирајќи ги резултатите од истражувањето на неговиот тим од пред неколку години.

Гени и стареење

Во потрага по фактори за долговечност, истражувачите ги анализирале гените на 800 стогодишници и 5.400 луѓе во нивните 90-ти години. Тие откриле дека варијациите во четири гени се особено важни за процесот на стареење:

CDKN2B, кој игра важна улога во контролата на клеточната делба

ABO, кој е поврзан со крвните групи

APOE, кој влијае на тенденцијата за развој на Алцхајмерова болест

SH2B3, кој е поврзан со зголемен животен век кај луѓето и винските мушички

Истражувачите заклучиле дека одредени генетски варијанти се почести кај луѓето кои живееле до 100 години, а кога станува збор за крвни групи, крвната група 0 била најчеста.

извор:попара.мк

фото:Freepik