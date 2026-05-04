Италијанската новинарка Дилета Леота е ултра згодна трудница

Италијанската спортска новинарка Дилета Леота објави фотографии од тренинг по јога, а нејзиното трудничко стомаче беше во преден план.

Таа позираше во спортски градник и шорцеви. Во описот на фотографиите од тренингот, таа кратко напиша: „Баланс“.

Нејзината објава привлече големо внимание од корисниците на Инстаграм, кои ја пофалија за нејзиниот изглед.

„Прекрасна“, „Најубавата мајка на светот!“, „Честитки за тренингот во поодмината бременост“, се некои од нив.

Минатата година, Дилета Леота се омажи за Лорис Кариус, голман кој моментално брани за Шалке. Двојката веќе има ќерка, Арија, родена на 16 август 2023 година, а сега го очекуваат своето второ дете.

Нивната врска честопати беше во јавноста и претходно. Таа редовно објавува детали од нејзиниот приватен и професионален живот на социјалните мрежи.

Таа претходно призна дека била малку исплашена на почетокот на втората бременост, но дека на крајот сфатила дека ова е најдоброто нешто што можело да ѝ се случи.

