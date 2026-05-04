Зои Блаж пред камера со солзи во очите зборуваше за моментот кога гатачка и кажла дека не е болна и дека ќе стане мајка (видео)

Поранешната македонска пејачка и сегашна инфлуенсерска со германска адреса на живеење, Зорица Блажева или попозната како Зои Блаж, неодамна беше дојдена на гости кај своите во Македонија.

Во оваа прилика Зои доби покана и гостуваше во „Старс тв шоу“ кај Ивана Јанковска каде меѓудругото емотивно се наврати на периодот пред да ја добие ќеркичкта Мариа.

Денес со измешани чувства, но со една примарна водилка- љубовта кон бебето и благодарноста кон Бога за остварувањето на најголемиот сон, иако прогнозите за истиот биле непостечки поради нејзиниот здравствен проблем.

Денес Мариа ќе полни една годинка, а мама Зои со солзи во очите зборуваше за времето кога отишла кај жена гатачка која и претскажала дека ќе добие бебе толму онакво како што има денес.

-Никогаш не сум го кажала ова до сега. Татко ми дознава една жена што има дарба од Господ да гледа. Кога влегов кај неа ми рече: „кој проблем го имаш ти?“, јас викам, па јас сум болна, јас не можам да имам дете, а таа му се сврте со „ти си болна?, ти немаш ништо“. Таа жена ми кажа дека ќе имам ќерка и дека ќе има плави очи и темна коса и после еден месец јас дознавам дека сум бремена, раскажа Зои во грутка во грлото, се уште сензитивна од случката.

13. Maj, датумот кој им ја донесе најголемата среќа на Зои и словенечкиот ракометар Тадеј Матијашиќ кои тогаш станаа родетели за првпат.

Чувство на убаво, позитивни вибрации, надеж и мисла дека кога она што силно го посакуваш многу возможно е да ти се случи, па сонот да стане јаве.

фото:Instagram printscreen/stars_tvshow/zoi.blaz