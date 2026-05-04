Шест години од смртта на Драган Вучиќ

На 4 мај во 2020 година почина пејачот, композитор и ТВ-водител Драган Вучиќ. Тој почина на Инфективната клиника во Скопје поради компликации од коронавирус, а подолго време бил дијабетичар.

Вучиќ е автор на популарни поп песни како „Свирете ја ‘Зајди, зајди’“, „Ангели ме носат“, „Заминува, никому ноќва не кажува“, „Кажи ѕвездо“, а беше автор и на евровизиската песна „Make My Day“, на неговиот син Мартин Вучиќ во 2005.

Во 1990-те беше пејач на групата „Кода“. Изминативе години, Вучиќ беше популарен како водител на квизовите „Вашите пет минути“, „Возење со Вучиќ“, „Среќни луѓе“, a последна емисија му беше „Гурмански приказни“ што се снимаше со пејачи, актери и уметници низ балканските земји.

Роден е во Скопје во 1955.

