Погледнете ги сцените од концертот каде што се собраа два милиони луѓе: Суперѕвездата Шакира направи спектакл во Рио де Жанеиро

Дури два милиони луѓе пристигнаа на плажата Копакабана во Рио де Жанеиро во саботата навечер за да го слушнат бесплатниот концерт на колумбиската суперѕвезда Шакира, потврди градоначалникот на градот.
🇧🇷 Shakira looked out her hotel window in Rio and asked if the crowd was there for her.
Tens of thousands of Brazilians: yes, obviously, who else would we be here for.
За Шакира, тоа беше дел од нејзината светска турнеја „Las Mujeres Ya No Lloran“ или „Жените повеќе не плачат“, именувана по нејзиниот албум од 2024 година, пренесе „Јутарњи лист“.
Концертот започна околу 23 часот, повеќе од еден час по закажаното време за почеток, а публиката со нетрпение ја очекуваше пејачката, врескајќи и аплаудирајќи. Дронови летаа над големата толпа на брегот, издлабувајќи знак на португалски јазик на кој пишуваше „Те сакам, Бразил“, на небото, објави AP News.
Шакира со љубов зборуваше за својата прва посета на Бразил, пред речиси три децении: „Дојдов тука кога имав 18 години, сонувајќи да пеам за вас. А сега погледнете го ова. Животот е магичен.“
Таа ја воодушеви публиката и ги натера да танцуваат со хитови како „Hips Don’t Lie“, „La Tortura“ и „La Bicicleta“.
За потребите на настапот, сцената беше проширена на околу 1.500 квадратни метри, што ја направи поголема од оние на претходните шоуа на истата локација.
Подготовките, сепак, беа засенети од фатална несреќа во која еден работник остана заглавен меѓу две платформи за подигнување за време на монтирањето и подоцна почина во болница, пренесе ДПА.
