Дали прекинот од секс е здрав за врската или е прв знак на оддалечување?

Експертите предупредуваат дека тишината во спалната соба не секогаш значи дека има проблем – но може да открие многу повеќе отколку што мислиме.

Во секоја врска, доаѓа време кога интимноста се намалува или целосно престанува. Причините можат да бидат различни – стрес, замор, емоционална дистанца или едноставно темпото на животот што презема контрола. Иако честопати веднаш се поврзува со криза, паузата од сексот не мора да значи крај на интимноста меѓу партнерите.

Во некои случаи, кратката пауза може дури и да има позитивен ефект. Партнерите потоа се фокусираат повеќе на комуникацијата, емоциите и секојдневната поврзаност, што може да ја зајакне врската на други нивоа. Психолозите истакнуваат дека интимноста не е само физичка, туку и емоционална и дека оваа врска често се занемарува во долгорочните врски.

Сепак, проблемот се јавува кога паузата станува долготрајна и без јасна причина. Тогаш дистанцата, несигурноста и чувството на отфрлање често се појавуваат кај едниот или двајцата партнери. Молчењето за тоа може дополнително да го продлабочи јазот, бидејќи недостатокот на разговор најчесто води до погрешни заклучоци.

Контекстот е исто така важен фактор – секоја врска има свој ритам. Она што е нормална фаза за еден пар може да биде предупредувачки знак за друг. Клучот е партнерите отворено да разговараат за своите потреби, без притисок или вина.

Паузата од сексот сама по себе не е ниту добра ниту лоша – сè зависи од тоа што стои зад неа. Ако е придружена со разбирање и комуникација, може да биде само минлива фаза. Но, ако стане пречка, тогаш може да биде знак дека е време за сериозен разговор за врската.

