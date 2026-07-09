Романтика и чиста емоција: Пејачот Влатко Миладиноски и сопругата ја слават љубовта и даровите на животот

Познатиот македонски фолк-пејач Влатко Миладиноски уште еднаш докажа дека емоцијата не ја чува само за своите рефрени, туку ја живее секојдневно во својот приватен живот.

Деновиве, на социјалните мрежи се слеваат честитки упатени до него и неговата сопруга Кристина, кои одбележуваат значаен и емотивен јубилеј – точно една деценија од моментот кога започна нивната официјална љубовна приказна.

Влатко ги разнежни своите следбеници споделувајќи заедничка фотографија со краток, но моќен опис:

„Пред точно 10 години“.

Кадарот, уловен во прекрасен ноќен амбиент покрај осветлени фонтани од базен, го прикажува парот во едно лежерно, но елегантно издание, со чаши во рацете и насмевки кои зборуваат повеќе од илјада зборови. Токму таа вечер, убавата Кристина кажа „да“, означувајќи го почетокот на едно стабилно и среќно семејство.

Нивната љубов започнала сосема спонтано, а главен „виновник“ за тоа е македонскиот бисер – Охрид. Како што самиот Влатко има откриено во своите интервјуа, Охрид е градот каде што првпат се сретнале и местото каде што најчесто се враќаат за да ја обноват искрата.

Од тој прв поглед, Кристина стана неговата најголема и безусловна поддршка, балансирајќи го семејниот мир со неговата динамична и успешна музичка кариера.

Како круна на оваа десетгодишна романса дојдоа нивните две ќерки, Илина и Андреа. Познат како голем патриот и изведувач на химната „Велат не нема“, Влатко и неговата сопруга ги воспитуваат своите наследнички во вистински македонски дух.

На ова убаво семејство му посакуваме уште многу децении исполнети со здравје, хармонија и неизмерна љубов!

фото:Instagram printscreen/vlatko_miladinoski/facebook/ Kristina Nikoloska