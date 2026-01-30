Ријалити старлетата Ена Чолиќ на Тајланд доживеа неверојатно искуство: Моќта на сурлата – „единствено чувство“!

Најатрактивната ѕвезда од реалното шоу „Елита“, Ена Чолиќ, веќе неколку дена ужива во својот одмор во далечниот Тајланд.

Она што Ена не го крие е нејзината совршена фигура. Ова е најочигледно кога оваа дама ќе ги покаже своите заносни облини во мини бикини.

Ѕвездата од реалното шоу „Елита“ повторно предизвика воздишки кај своите обожаватели со споделените фотографии на кои го јава слонот.

Сексапилната ријалити старлета уживаше во плитката вода, додека позираше качена на грбот, ама и на сурлата на еден од двата слона.

Позите ги возбудија нејзините Инстаграм следбеници, но и неа самата, откако русокосата убавица ја почувствува сурлата на нејзината извајана задница!

Задоволството обострано, па дури и тространо… И на познатата ријалити дама и на нејзините обожаватели, како и на сопственикот на слоновите, а и на самите сурлести пријатели.

Се на се’, ријалити старлетата Ена Чолиќ на Тајланд доживеа неверојатно искуство. Ја осети моќта на сурлата, како „единствено чувство“!

Фото: Инстаграм/ena.colic