Раста не личи на себе: Новата трансформацијата ги „запали“ мрежите

Раперот Стефан Ѓуриќ Раста во последно време привлекува големо внимание откако доживеа вистински сјај.

На најновата фотографија од одморот, Раста позираше во лежерна, но елегантна облека – носеше кошула и бермуди во бојата на Сахара, додека неговиот нов изглед дојде до израз.

Без препознатливата подолга коса и брада, раперот покажа сосема поинаква верзија од себе, а токму оваа комбинација од опуштен летен стил и неговата голема физичка трансформација привлече посебно внимание.

Šta se desilo Rasti? 😳👀 pic.twitter.com/JGUYOoFs3y — Nina Krunić (@nina_krunic) September 1, 2026

Фотографијата од крстарењето во Црна Гора брзо се прошири на социјалните мрежи, а пофалните коментари само продолжија да се редат. Многумина истакнаа дека Раста никогаш не изгледал подобро, додека други коментираа колку е неверојатно што успеал да го промени својот личен опис до тој степен што на некои фотографии изгледа како сосема друга личност.

Се чини дека раперот моментално ужива во својата нова фаза, и во однос на изгледот и стилот.

Од драстично слабеење и фризура, до бричење и поелегантна гардероба, до внимателно избрани летни комбинации, сè на него е совршено, па неговите обожаватели не можат да го преболат тоа и на мрежите се води дебата за тоа како успеал да го постигне овој изглед.

„Му се случи Оземпик, како и на други, некогаш дебели, шоу-бизнис личности“, „Се среди, браво“ „Зошто дава злонамерни коментари само штом некој го нема на каналот?“ „Избричен, ослабен… пристојно изгледа“ „Не личи на себе“ „Сосема нова енергија“.

Foto: print screen/Instagram/stefanrasta