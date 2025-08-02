Раста и девојката Марија крстарат по морето: Ја прославија годишнината со шампањ и суши и ја покажаа својата спална соба и поглед од милион долари

Раперот Стефан Ѓуриќ Раста, по апсењето во Македонија поради дрога, сподели фотографии од одморот на социјалните мрежи, покажувајќи дека ужива во секој момент во друштво на својата девојка Марија Балабан.

Тие покажаа како уживаат во крстарењето, при што таа позира во краток фустан, а тој со ланец околу вратот.

Двојката моментално е на одмор, а фотографиите откриваат опуштена атмосфера – таа во кратка летна комбинација, тој со препознатлив ланец околу вратот.

Тие исто така ја покажаа луксузната спална соба со прекрасен поглед, како и разновидна храна во која уживаат, оставајќи впечаток дека воопшто не се вознемирени од неодамнешното апсење.

Двојката ја прослави и својата годишнина со десерт, шампањ и суши.

За потсетување, Стефан Ѓуриќ Раста беше уапсен на 2 август во Охрид пред хотел, пред да настапи, но подоцна беше ослободен.

Foto: Printscreen/Instagram