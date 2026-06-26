Прва заедничка фотографија на Сара Jо и Алексеј Бјелогрлиќ – уживаат во одморот

Во последно време се почесто се појавуваат информации дека пејачката Сара Јовановиќ и актерот Алексеј Бјелогрлиќ се во врска, а се чини дека сега и го потврдија тоа.

Имено, Сара објави фотографија на Инстаграм на која се гледа како таа и Алексеј уживаат на плажа.

Таа се смееше, а многу луѓе коментираа на интернет дека е јасно дека ужива во неговото друштво.

На фотографијата, Алексеј е облечен лежерно, со цигара во устата и очила на главата.

Иако нивните заеднички објави се видени и претходно, ова е прв пат да објават заедничка фотографија, што многумина ја протолкуваа како потврда за нивната романтична врска.

foto: printscreen/bjelogrlicaleksej