Протекоа детали од замокот: Еве што правела Драгана Мирковиќ за Тони секое утро пред разводот

Веста дека регионалната музичка ѕвезда Драгана Мирковиќ и нејзиниот сопруг Тони Бијелиќ се разведуваат по 24 години брак, тогаш ја погоди јавноста како бомба. Иако пејачката во својата официјална изјава уште тогаш откри дека всушност не живеат под ист покрив веќе три години, ситуацијата во нивниот семеен дом некогаш беше сосема поинаква.

Пред само четири години, долгогодишна домаќинка која работела во замокот Ебенфурт им открила на „Ало“ неверојатни детали од нивниот брачен живот, тврдејќи дека двајцата навистина живееле како во бајка.

Она што многумина ги изненади беше посветеноста со која Драгана Мирковиќ го почастила својот сопруг. Според работничката, пејачката секое утро го будела Тони Бијелиќ со песна.

– Таа се грижи да му направи појадок, не ни дозволува нам да го правиме тоа. Само сака да му угоди. Обично му прави омлет со сланина и прошуто и додава малку салата. Има и сок или некој друг свежо цеден сок – открила тогаш собарката, нагласувајќи дека никогаш не ги слушнала да се расправаат.

Што се однесува до односот на Тони кон Драгана, асистентката имала само пофални зборови, нагласувајќи дека немало апсолутно никакви индикации дека бракот ќе се распадне.

фото:instagram printscreen/ dragana_mirkovic