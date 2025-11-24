Приватна фотографија од бремената Богдана Ражнатовиќ ја здогледа светлината на денот

Наташа Родиќ го прослави својот роденден, а по повод нејзиниот ден, на социјалните мрежи беа објавени фотографии од семејниот албум на семејството Родиќ.

Фактот дека сестрите Наташа, Богдан и Бојана се држат заедно, го потврдува фактот дека тие не пропуштија ниту една прослава или важен настан заедно.

Иако Богдана е среќно мажена за Вељко Ражнатовиќ, а Бојана за Мирко Шијан, сестрите се гледаат секогаш кога имаат време.

Така е создадена прекрасна фотографија на која Богдана Ражнатовиќ е во блажена состојба, а Наташа е до неа во ресторан.

Да ве потсетиме дека најстарата сестра на Родиќ, Наташа, се најде во центарот на вниманието на медиумите кога нејзината сестра Богдана се омажи за Вељко, а потоа и кога нејзината сестра Бојана се омажи за Мирко.

За љубовниот живот на сестрите Родиќ се зборува со години. Многу луѓе се особено заинтересирани за најстарата сестра, Наташа, која е единствената што сè уште не се омажила, но тежнее да биде успешна бизнисменка.

фото:Instagram printscreen/familyraznatovic