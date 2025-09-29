Присутните во чудо: Арнолд Шварценегр диригира на Октоберфест

Американскиот актер и поранешен републикански гувернер на Калифорнија спонтано го диригирал оркестарот и публиката што пеела во пивницата и очигледно одлично се забавувал, пишуваат германските медиуми.
Потоа, ѕвездата од филмот „Терминатор“ се фотографирал со музичарите во петокот навечер, пренесе АП.
Шварценегер (78) облечен во традиционален баварски кожен елек, кошула и фармерки, бил придружуван од партнерката Хедер Милиган и синот Кристофер.
Тој веќе неколку пати го посетил најголемиот светски фолклорен фестивал во германската покраина Баварија, вклучувајќи го и шаторот Марстал, еден од многуте на фестивалот.
Овогодишниот Октоберфест започна на 20 септември и завршува на 5 октомври.
Најголемиот светски фестивал на пиво обично привлекува до шест милиони посетители.
фото:You tube shorts printscreen/@indiatoday