Прија во исчекување на породувањето: Пејачката позираше со стомак до заби

Пејачката Александра Пријовиќ ситно одбројува до породувањето. Како што е добро познато, Александра е во брак со Филип Живојиновиќ, со кого го има синот Александар.

По спектакуларната турнеја „Од исток до запад“ во која ја обиколи цела поранешна Југославија и пошироко, Александра се повлече од медиумите и кратко потоа објави дека е во благословена состојба.

Медиумите објавија дека пејачката ќе роди женско бебе.

Александра вчера објави слика со своето трудничко стомаче и ако пресметките се точни, таа влезе во деветтиот месец и одбројува до породувањето.

Пејачката стави песочен часовник и срце во описот на сликата, па нема сомнение дека едвај чека да се породи.

