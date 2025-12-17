Прија објави фотографија од нејзината ќерка: Еден дел од телото во преден план

Пејачката Александра Пријовиќ неодамна го роди своето второ дете, ќерката Арија, и иако се повлече од јавноста, сега објави емотивна фотографија од својата наследничка.

Прија објави слика од својата ќерка, а нејзините мали стапала беа во преден план.

Арја беше облечена во пижами со дезен во форма на срце и лежеше до нејзината мајка, додека кадарот зборуваше повеќе од кои било зборови.

Инаку, пејачката дојде на концертот на Саша Ковачевиќ, а импресионираше со својата фигура само три месеци по породувањето. За таа пригода, Пријовиќ носеше фармерки, црна, кратка јакна и бела маица.

Foto: Print screen/Instagram/aleksandraprijovic