Прељуба „уловена“ на концерт на „Колдплеј“: Видеото од директорот и љубовницата стана вирално

Концертите на „Колдплеј“ се меѓу најпопуларните музички настани во светот, со до 70.000 луѓе во публиката. Меѓу толкава публика, човек би помислил дека нема да биде фатен на камера и дека би бил прилично безбеден ако, да речеме, ја донесе својата љубовница на концертот наместо својата законска сопруга.

Сепак, Енди Бајрон, основач и извршен директор на „Астрономер“, немаше среќа и да биде фатен на камера меѓу бескрајната толпа камери. Имено, тој ја донел својата менаџерка за човечки ресурси на концертот, одржан во Бостон во среда. Камерите не само што ги снимија, туку ги прикажаа и на голем екран – нешто како камера за бакнување, многу популарна на спортски настани во САД, пишуваат странските медиуми.

Кога се појавија на големиот екран, прегрнувајќи се, дури и пејачот Крис Мартин беше трогнат од глетката на двете „вљубени птици“ и рече: „О, погледнете ги овие двајца!“.

