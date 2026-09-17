Познатата раперка го облече бикинито наопаку и ги стави силиконската предница на изволте

Раперката Диа Костиќ ги воодушеви следбениците на Инстаграм откако објави жешка фотографија од Египет, а сите коментираат за нејзините бујни гради.

По неколку месеци многу активен период, таа одлучи да направи пауза и да ги наполни батериите, а како дестинација ја избра една од најубавите земји во Африка, Египет.

Диа покажа на социјалните мрежи дека ужива во сонцето, морето. Костиќ објави фотографија од плажа на Инстаграм, а нејзините следбеници не штедеа комплименти за нејзиниот изглед, особено за силиконската предница од наобаку свртеното бикини.

Коментарите се слеваа, а многумина забележаа дека пејачката изгледа подобро од кога било.

Неодамна го претстави албумот „DIA“, а имаше и успешен дует со пејачот диџеј Крмко, кого сигурно го шармираше со својот атрактивен изглед. На фотографијата што ја објави, можеме да видиме дека нејзините бујни силиконски гради се во преден план, но се истакнува и нејзиниот тенок струк.

Да ве потсетиме дека раперката и поранешна мадам Диа Костиќ емотивно зборуваше за својата баба која ја одгледала и која, како што вели, била сè во нејзиниот живот.

фото:Printscreen Instagran/diamond.costi