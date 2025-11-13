Радио Милева заеднички моменти

„Позади секоја силна жена, стои уште посилна жена“ – Мелита ѝ испрати роденденска честитка на мајка си

2 мин. читање
Поранешната ТВ водителка Мелита Ракиќевиќ  се огласи на кратката приказна на Инстаграм со убав повод.

Таа сподели дека нејзината мајка Виолета, вчера го одбележала својот роденден.

Мелита за нејзиниот ден и упати топли роденденски желби преку серија заеднички фотографии од нив двете, а на некои и со  нејзината ќерка Барбара.

„Среќен роденден, мамо“, додаде Мели на неколку фотографии кои ги објави на приказната.

„Позади секоја силна жена, стои уште посилна жена, која ја родила – стоеше во описот на Мелита, каде ја покажа и роденденската торта, додека во позадина одеше песната на Калиопи и Жељко Самарџиќ – „Знам“.

Од фотографиите пак, може да се примети дека Мелита ја има наследено убавината и елеганцијата од мајка си.

Foto: printscreen/instagram/melitameli

