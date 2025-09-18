Поминаа 10 години, а Андријана Будимир се уште чека на она што и го должат сопружниците Јелена Јованова и Стјепан Периќ

Македонска театарска, филмска и телевизиска актерка Јелена Јованова, независно дали е во улогата на Јелена од Драчево, Милена од „На терапија“, Марина од „Тајни“, таа едноставно е миленичка на гледачите.

Оттука, јасно и разбирливо е дека за јавноста секогаш е интересен приватниот живот на Јелена која повеќе од една деценија живее во Хрватска.

Големите животни промени за неа започнаа кога во 2013-та на снимањето на серијата „Тајни“ работеше и отпочна врска со колегата Стјепан Периќ, за нешто подоцна и да се омажи со него.

Тогаш нивната венчавка се случи во Загреб без многу помпа, а дури по неколку месеци Јелена на својот профил објави неколку фотографии од венчавката на кои е прекрасна невеста.

Јелена денес е среќна и реализирана жена со две мелечки деца која умешно, храбро и самоуверено чекори во професионалниот и брачниот живот.

Дека времето лета, па секој од нас тешко може да си поверува колку години изминале од одредено случување, доказ е и 10 годишнината од бракот на познатата актерска двојка.

Откако Јелена симболично на Инстаграм го нагласи брачниот јубилеј, во комеентари се огласи поранешната ракометарка Андријана Будимир кој наедно откри и дека е виновникот за нивното запознавање. Народски кажано Будимир била „сводникот“ меѓу нив, а дури и по толку години се уште не го добила задлуженото – рало чевли како што рекле старите.

-Јас се уште чекам чевли!!!! и напиша Будимир на Јелена која и врати само со емотикон кој плаче од смеа.

Сега откако вака јавно беше обелоденето што од каде започнало, можеби чевлите најпосле ќе дојдат онаму каде им е местото, а Јелена и Стјепан ќе се раздолжат.

Инаку, познатата двојка го доби синот Јаков во јуни 2020 година, а лани нивното семејство пред точно една година се прошири со уште едно синче.

Интересно е дека Јованова ги чуваше и двете бремености во тајност, па за многумина оваа среќна вест беше вистинско изненадување.

фото:Instagram printscreen/andrijana_budimir_official/jelenajovanovaperic