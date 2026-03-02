Полина ја смести бујната предница во деколте кое не дозволува ни да трепнеш

Атрактивната пејачка Полина Тасева која е позната по своите вокални квалитети и е одлична и во танцување, кога е визуелното самопретставување, ништо не остава на случајност.

Независно дали е привано или професионално на сцена, кај Полина, која мајката пророда ја дарила со сите атрибути, фокусот тешко може да застане на едно место.

Долги нозе, бујни гради и задник, тенок струк – целосна перцепција од физикусот за расната и надарена пејачка која секогаш и секаде успева да доминира со својата појава.

Овој пат на еден настан таа се стокми во вечатлив стајлинг од црно мини здолниште, споено со син топ од тантела со деколте, кое ги ги собра погледите на присутните, па за момент не трепнаа занесено гледајќи ја атрактивната Полина.

А кога некој има што да покаже и кога се чувствува убаво во своја кожа, тогаш ефектот е токму ваков!

Инаку Полина Тасева неодамна го објави својот нов сингл насловен „Феномен“ со кој наедно започнува ново музичко поглавје во кое автентичноста, емоцијата и личната слобода се во центарот на нејзиниот израз.

фотот:Instagram printscreen/polinatas