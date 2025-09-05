Почина модниот крал Џорџо Армани

Легендарниот моден дизајнер Џорџо Армани почина на 91-годишна возраст.

„Со бескрајна тага, групацијата Армани ја објавува смртта на својот творец, основач и неуморна движечка сила, Џорџо Армани“, се вели во соопштението на модната куќа.

Засега, причината за смртта не е позната, а според неговите желби, погребот ќе се одржи во кругот на најблиските луѓе.

За многумина, тој беше кралот Џорџо, еден од најголемите претставници на италијанскиот моден стил во светот. Тој облекуваше цели генерации – мажи и жени, филмски ѕвезди и познати личности.

Помина повеќе од половина век од основањето на брендот што го носи неговото име, а во тој период, Џорџо Армани надмина големи професионални и лични предизвици кои никогаш не го поткопаа неговиот успех.

Роден во Пјаченца во 1934 година, Џорџо Армани се пресели во Милано со своето семејство како дете.

Му било судено да студира медицина, се запишал на Универзитетот во Милано, но никогаш не станал доктор. Тој го напуштил училиштето кога бил регрутиран во војска, потоа почнал да работи во Ла Ринашенте и конечно го запознал Нино Черути во 1965 година.

Дизајнерот прво поверувал во него, го видел неговиот талент, ја доверил линијата Hitman во рацете на овој сосема непознат млад човек, кој ја оправдал неговата доверба.

Џорџо Армани го основал брендот што го носи неговото име во 1975 година, кој го создал заедно со својот партнер Серџо Галеоти, тогашен животен партнер.

Машка линија, женска линија, парфеми, линијата Emporio Armani дизајнирана за млади во 1981 година, сè до триумфот на елеганцијата на црвениот тепих со Armani Priv, но со текот на времето брендот создаваше и костими за филмови и униформи за спорт.

Единствената модна ревија на која дизајнерот не присуствуваше во својата 50-годишна кариера беше ревијата на Emporio Armani во Милано за машката колекција пролет/лето 2026. Тој остана дома за да се опорави. Тоа беше првиот и единствен пат кога не излезе да ја поздрави својата сакана публика на крајот од ревијата.

фото: Facebook / giorgioarmani