Победничката на Евровизија неодамна сними дует со Жељко Јоксимовиќ- Пејачот прв и честиташе

По победата на Евровизискиот натпревар за песна 2026 во Виена, фокусот повторно е на дуетот помеѓу бугарската претставничка Дара и Жељко Јоксимовиќ, кој ги воодушеви фановите на Евровизија низ цела Европа пред натпреварот.

Бугарската претставничка Дара е победничка на Евровизискиот натпревар за песна 2026 што се одржа во Виена. Таа ја освои Европа со нејзината песна „Banagaranga“, а на нејзиниот триумф му претходеше и значајна соработка со Жељко Јоксимовиќ, легендата на евровизиската сцена.

Јоксимовиќ беше еден од првите што јавно ѝ ја честиташе победата. Веднаш по објавувањето на победникот, српскиот пејач и композитор објави заедничка фотографија на својот Инстаграм профил, уште еднаш потсетувајќи се на соработката што привлече големо внимание од фановите на Евровизија.

Всушност, пред натпреварот, Дара соработуваше со двократниот претставник на Евровизија, Жељко Јоксимовиќ, на специјален настап за официјалниот Јутјуб канал на Евровизија. Соработката беше реализирана како дел од серијалот „Евровизија малку повеќе“, во кој натпреварувачите изведуваат преработки на познати евровизиски хитови или нови верзии на нивните песни.

Идејата за нивниот заеднички настап, организиран по повод 70-годишнината од Евровизискиот натпревар, потекна од познатиот композитор Димитрис Контопулос, а Јоксимовиќ веднаш ја прифати поканата. Заедно, двајцата ја изведоа песната „Lane moje“, со која Жељко го освои второто место во Истанбул во 2004 година, претставувајќи ја Србија и Црна Гора.

