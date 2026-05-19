Лепа Брена пред Боба била во голема љубов со политичар, а големиот хит бил му посветен нему

Една од најголемите љубовиод регионот, кога станува збор за светот на познатите личности, секако е онаа помеѓу најголемата музичка ѕвезда Лепа Брена и поранешниот тенисер Слободан Боба Живојиновиќ.

Двојката ја круниса својата љубов со брак во 1991 година, а малкумина знаат дека Лепа Брена пред тоа била во врска со политичар.

Имено, малку е познато дека Лепа Брена имала една голема љубов и пред Боба Живојиновиќ, а тоа бил човекот на кого му бил посветен нејзиниот голем хит „Мики мој“ (или „Мики, Миќо“).

Пред да го запознае Живојиновиќ, Лепа Брена била вљубена во Мирко Крлиќ, кој извесно време бил пратеник во парламентот и претседател на Парламентарниот комитет за култура и информации. Нивната романса се случила во првата половина на осумдесеттите години, на врвот на најголемата слава на Брена низ цела поранешна Југославија.

Недолго по раскинувањето, Крлиќ се отвори за „Југопапир“ и „Сабор“ во 1985 година и ја раскажа својата емотивна приказна за Брена.

„Вистина е дека Лепа Брена ми беше девојка долго време и се сакавме. Но, сега тоа е минато и сега сме само добри пријатели. За она што го кажува чаршијата Зрењанин, дека таа требало да се омажи за мене и дека, така да се каже, сè веќе било завршено – можам да кажам дека сè беше нечија имагинација и добри желби… Можам да кажам дека, по нашето запознавање, Брена ми беше и ми остана голема пријателка“.

Потоа се осврна на нејзината желба да застане на лудиот камен, откривајќи ги нејзините најголеми стравови од времето кога беа заедно.

„И да ви кажам вистината, воопшто не бев изненаден кога неодамна беше објавено дека се мажи. Бидејќи долго време ја знаев таа нејзина желба. Додека бевме заедно, таа често ми велеше: „Мирко, мојата најголема желба е да основам свое семејство. Постојано ме прогонува помислата дека славата еден ден ќе помине, а јас ќе останам сама… Никогаш не можеше да се ослободи од тој страв, особено затоа што постојано беше одвоена од своите родители, кои живеат во Брчко“, рече тој тогаш за споменатиот медиум.

фото:Instagram printscreen/lepabrenaa