Оваа пејачка ги има најголемите природни гради на естрадата: „Имам проблем“

Пејачката Јана Тодоровиќ со години ја носи титулата кралица на бакшишот, но и пејачка со најголеми природни гради на естрадата.

Додека многу нејзини колешки копнеат по бујно деколте и имаат силиконски импланти, Јана се соочуваше со сосема поинаква искушение – таа би сакала да ги намали градите, пред сè од здравствени причини.

Иако Јана Тодоровиќ сака да се ослободи од своите проблеми, нејзиниот сопруг, Иван Тодоровиќ, кој остро се спротивстави на оваа интервенција, застана на патот на нејзината одлука.

Јана призна дека неколку пати разговарала со својот сопруг за операција за намалување на градите и објаснила со какви здравствени последици се соочува.

– Го прашав неколку пати, но тој секогаш ми велеше да не го правам тоа. Но, во последно време зборуваме за тоа, бидејќи имам и проблем со ‘рбетот, се дебелеам во горниот дел од телото и можеби овој пат ќе посвоиме – искрено изјавила Јана за тамошните медиуми.

Покрај плановите да го реши проблемот со градите, пејачката одлучи да го промени својот начин на живот и да ја среди својата фигура. Како што откри, неодамна ослабела шест килограми бидејќи почнала навистина да внимава на исхраната. Интересно е што и покрај нејзиниот привлечен изглед и раскошни облини, Јана нагласува дека не добива груби коментари на своите настапи.

