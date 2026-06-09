По смртта на братот најпосле и нешто радосно за Дарко Лазиќ

Пејачот Дарко Лазиќ со неговата поранешна свршеница Марина Гагиќ го доби синот Алексеј кој тргнува во прво одделение овој септември, а родителите не кријат колку се горди.

Марина објави моменти на чиста радост на својот Инстаграм профил, на кои нејзиниот син носи капа со натпис „дипломиран претшколец“. На кошулата имал значка со име, а среќната мајка сето тоа им го покажа на своите следбеници.

Не можеше да ги скрие солзите во очите поради овој момент и растењето на нејзиниот син, па во описот на објавата стави емотикон што сугерира радост.

Бројни коментари постојано доаѓаа, а многумина забележаа дека малиот Алексеј ги собрал најдобрите гени од двајцата родители. Честитките за новото животно поглавје не беа изоставени, па профилот на Марина беше проследен со убави зборови што нејзините следбеници им ги посакуваа.

Марина гордо ги споделува успесите на своето дете со светот. Така, во една прилика, таа ја објави неговата победа на трката со велосипеди во спомен, кога го освои првото место.

Многу се пишуваше за нивната врска, имаше и приказни дека Лазиќ ја изневерува, што никогаш не беше потврдено. Додека беа заедно, пејачот во еден момент се сврши и планираа свадба.

Дарко и предложи брак на отворањето на хотел во Рума. Во таа прилика, Лазиќ го зграпчи микрофонот и ја искористи можноста и ѝ се обрати на Марина пред сите гости, која веќе беше во друга состојба.

– Би сакал само да кажам неколку зборови. Да им честитам на моите кумови за овој хотел. А сега таа чаша е дома, имам неколку зборови да ѝ кажам на мојата идна сопруга. Ти си мојот ангел чувар и не ми кажувај не, бидејќи не ми треба. Ми требаш! Дали сакаш да се ожениш со мене – рече Дарко Лазиќ.

– Да – одговори Марина.

Сепак, нештата тргнаа во друга насока, а Дарко денес е женет човек со друга со која доби и дете.

По трагичната смрт на неговиот брат, ова е еден од радосните моменти во жиботот на пејачот.

фото:Instagram printscreen/darkolazicofficial