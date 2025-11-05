По скандалот со бугарското знаме во Велес, Цеца открива што всушност се случило

На 31 октомври, Цеца Ражнатовиќ одржа концерт во Велес, каде што во еден момент настана хаос поради потегот на пејачката кога се завитка во бугарско знаме.

Веднаш по концертот, Цеца зборуваше за несреќната ситуација што ѝ се случи на концертот.

– Еден обожавател ми фрли бугарско знаме и секако, како во дијаспората, како насекаде каде што обожавателите ми подаваат различни знамиња, бидејќи за мене е огромна чест кога некој ми го подава своето знаме, за што зборував и претходно, го зедов знамето. Го завиткав тоа знаме и одеднаш почнаа свирежи, не знам за што се работи, реков ако го свртам знамето наопаку, гледам дека не е Македонско, не сум луда, но тоа никогаш порано не се случило, никаде. Бев целосно збунета и Мика Секуловски се приближи и рече: „Знаме, знаме“. Му реков: „Што е со знамето?“ и тој рече: „Спушти го знамето брзо“, и сè се секунди. Му велам: „Што, што се случи со знамето?“ и тој вели: „Тоа е бугарското знаме“, а јас му велам: „Добро, и?“. Тој само вика: „Тргни го знамето“, го тргам знамето и сè уште немам поим за што станува збор. Навистина не знаев дека не се сакаат толку многу и многу ми е жал ако повредив нечии чувства бидејќи тоа апсолутно не ми беше намера, бидејќи не се занимавам ниту со домашна политика, а камоли со соседска политика кој сака, кој не сака кого. Се обидувам да ширам само љубов меѓу луѓето преку мојата песна и тоа трае 38 години и така ќе биде, а ако несвесно повредам нечии чувства, искрено се извинувам, бидејќи тоа навистина не ми беше намера – рече Цеца, која подоцна го држеше македонското знаме на концертот.

– Потоа се појави делириум, бидејќи не сакам никој да мисли дека тоа било значајно, немам апсолутно никаква врска со тоа. Повторно велам, никогаш не отидов до тоа да повредам нечии чувства бидејќи јас го почитувајте националниот симбол и религијата и националноста, а исто така барам и моите да бидат почитувани, бидејќи кога не ги почитувате своите, не знаете како да ги почитувате ниту туѓите – рече Цеца веднаш по концертот што го одржа во Македонија.

Да потсетиме, иако имаше приказни дека концертот на Цеца бил прекинат поради бугарското знаме, Цеца настапуваше до крај.

фото:Instagram printscreen/cecaraznatovic/ Facebook