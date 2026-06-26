Пејачот реши да проговори за љубовниот живот – жените му го скршиле срцето неколку пати 

Балканската ѕвезда Здравко Чолиќ проговори за емотивните бродоломи од минатото и призна дека неговиот љубовен живот не отсекогаш пловел мирно, иако сега ужива во хармоничен брак со сопругата Александра.

Чолиќ отворено проговори за своите минати врски и истакна дека жените му го скршиле срцето во неколку наврати, но дека тој го смета тоа за сосема природно.

– Имав малку сериозни врски во животот, но секако дека сум имал, повеќе од една жена, нема да ги именувам. Тоа е сосема природно и сосема машко. Значи, оние кои немале скршено срце и не биле заљубени, мислам дека нешто им недостига – изјави Чола за „Ин магазин“ на Нова.

Сепак, тој со децении ужива во стабилен брак со сопругата Александра, професорка по географија, со која има две ќерки.

Таа ретко се појавува во јавноста и е посветена на својот професионален живот.

– Се венчавме на Први Мај сосема спонтано, сите мислеа дека е скриена камера, бидејќи отидовме на свадбата порано. Долго време бевме во врска, па беше или да или не. Почит и пријателство мора да постојат. Врските што траат подолго, за оние што можат да ги протуркаат, понекогаш не се лоши, во однос на заедничкиот живот – рече тој тогаш, а Александра претходно откри за „Здраво“ како го завела најголемиот лик на шоубизнисот во тоа време.

– Секој маж сака некој да се грижи за него. Мислам дека тоа беше клучно. Се запознавме одамна во Макарска, Александра студираше во Белград, продолживме да се гледаме и со текот на времето почнавме да се забавуваме. Ме освои со својата едноставност и посветеност. Ми се посвети, мисли на мене, се грижи… Мажот некако препознава личност што би сакал повторно да ја види, фаќа емоција што без зборови кажува дека му е грижа за него. Не можам да го објаснам тоа затоа што најубавата и најпаметната жена може да биде пред тебе, а едвај чекаш да ја напуштиш. Виша сила одредува зошто некои луѓе се заедно, а други не.

foto: printscreen/fb/Zdravko Čolić