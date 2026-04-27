Пејачот ја има најфаталната жена на естрадата  – Заминаа на луксузен одмор во Италија, а на неа 6000  евра за стајлинг 

Пејачот Пеѓа Јовановиќ отпатува во Италија на луксузно патување со својата сопруга Ана Јовановиќ, која покажа колку уживале.

Пеѓа Јовановиќ и неговата сопруга Ана моментално уживаат во романтичен одмор во Италија, од каде редовно споделуваат моменти со своите следбеници на социјалните мрежи.

Овој пат, двојката воодушеви со пејзажот од идилично возење со брод, каде што направија совршени снимки кои зрачат со луксуз и опуштена атмосфера. Токму од ова место е направена фотографијата што предизвика вистинска бура од реакции на Инстаграм.

Сепак, она што особено го привлече вниманието на јавноста беше облеката на сопругата на Пеѓа, Ана. Се проценува дека нејзиниот стајлинг чини неверојатни 6.000 евра.

Фустанот што го носеше чинеше околу 200 евра, додека чантата од познат светски бренд чинеше 5.000 евра. Таа го искомбинирала и со шапка вредна околу 300 евра и очила во вредност од 500 евра, со што го комплетираше луксузниот и импресивен изглед.

Поради нејзиниот впечатлив стил и атрактивен изглед, коментарите под објавата не престануваат да пристигнуваат. Обожавателите истакнуваат дека пејачот покрај себе има вистинска убавица, а многумина ја нарекуваат една од најфаталните жени на сцената.

Сепак, Ана, на свој начин, сè тоа го зачини со доза на хумор, па напиша кратко покрај фотографијата:

„Пензионерски, во наш стил“, пишува покрај нивната фотографија.

foto: Instagram prntscreen/anajovanovic1