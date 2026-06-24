Пејачката вешто ја крие тетоважата на интимниот дел од телото – Сите очи се вперени во ова место

Маја Беровиќ (38) со години важи за една од најжешките пејачки на српската сцена, а покрај нејзината беспрекорна фигура, вниманието на јавноста го привлекува и нејзината скриена тетоважа, која ретко имаме можност да ја видиме.

Имено, Маја Беровиќ има истетовиран необичен мотив на препоните – пиштол. Овој интригантен цртеж еднаш предизвика вистинска бура и бројни коментари на социјалните мрежи кога Маја објави фотографија во бикини.

И додека многумина на почетокот дури и не го забележаа овој детаљ на нејзиното тело, други веднаш се запрашаа каква порака носи. Според извештаите, тетоважите со пиштол можат да имаат различни значења во зависност од лицето што ги носи, но најчесто тие симболизираат сила, бунт или личен став.

Освен што интригира со своите тетоважи, пејачката е позната по тоа што многу се грижи за својот физички изглед. Таа еднаш призна дека успеала да изгуби пет вишок килограми благодарение на строга дисциплина, правилна исхрана и напорен тренинг.

– Изгубив пет килограми, што ми беа потребни за да имам идеална форма. Успеав во тоа затоа што сум упорна – откри Маја во таа прилика и призна што ѝ е најтешко во процесот на слабеење:

– Мојот единствен грев се слатките. Навистина ми недостигаат! Сепак, успешно се спротивставувам на јадењето нешто благо. Никогаш не ми се случило да имам десет килограми за качување, затоа што знам кога да престанам додека јадам, но честопати се качував и симнував по неколку килограми.

Foto: Printscreen Instagram/mayaberovicofficial