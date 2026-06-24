Пејачката роди дете пред четири месеци, а сега проговори и испрати порака: „Тешко е да се прифати“

Познатата пејачка Николина Ковач е во среќен брак со својот колега Саша Капор, а двојката го доби својот син Симеон кон крајот на февруари оваа година. Покрај него, тие имаат уште две деца, синот Николај и ќерката Николета.

Сега таа одлучи да ги искористи топлите летни денови за да се релаксира со своите најмали. Николина редовно објавува од морскиот брег, а судејќи според фотографиите што ги споделува на социјалните мрежи, пејачката блеска во својата природна убавина.

Таа покажа како уживале во заедничкото време на брегот, а сподели и фотографии од опуштена прошетка. Во оваа пригода, таа испрати порака што трогна многумина.

– Тешко е за душата да прифати дека оние на кои им веруваш не се дел од твоето битие, дека не ти мислат добро. Тешко е за срцето да разбере дека никој не ги забележува битките што ги водиш. Тешко е да се подари насмевка, а да се заборави сè, не е лесно… Моето срце го избира патот на љубовта, да ја остави душата да созрее, да патува, да се обликува како што само таа знае како, како може. Патот на љубовта – напиша Николина, испраќајќи моќна порака до своите следбеници на мрежите.