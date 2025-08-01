Пејачката наседна на шега во ријалити: Прво ја избраа за најомилена, но потоа остана без зборови (видео)

„Големиот брат“ беше едно од најгледаните ријалити шоуа, а сега еден вирален клип што ги насмеа сите во тоа време повторно стана вирален.

Тема на исмејување беше пејачката Маја Николиќ, која во тоа време беше во расправија со голем број цимери.

Водителката Маријана Мичиќ еднаш се придружи на вилата и објави дека Маја е избрана за омилена натпреварувачка во куќата, предизвикувајќи тишина.

Пејачката беше воодушевена, меѓутоа, кога ѝ кажаа дека станува збор за првоаприлска шега, остана без зборови.

– Па, имавме анкета што ја спроведувавме изминатите седум дена, во таа анкета учествуваа дури 40.000 луѓе, од сите четири земји што нè гледаат… Ја избиравме најомилената личност во куќата на „Големиот брат“. И така, најмногу гласови од публиката, дури 26.827, верувале или не, ѝ припаднаа на Маја Николиќ, рече Маријана Мичиќ, и во куќата завладеа тишина.

Маја, пресреќна, веднаш им се обрати на гледачите.

– Ме избраа мене затоа што сум искрена, без никакви груби зборови, и затоа што сакам да ги покажувам своите чувства и затоа што не ми е гајле…

– Маја, априллили, шегата е , рече домаќинот. Цимарите умираа од смеа, а Маја само седна и кисело се смееше.

фото: printscreen/tiktok