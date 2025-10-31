Пејачката го откри луксузниот стан во Дубаи и го „запали“ Инстаграм со провокативно видео од Емиратите

Пејачката Душица Грабовиќ сподели со јавноста во една прилика дека станала сопственичка на луксузен стан во Дубаи, вреден 500.000 евра.

Новиот дом на Душица Грабовиќ вклучува робот кој пружа помош 24 часа на ден, а сега таа објави жешко видео кое го направила откако ја напуштила Србија.

На него можете да ја видите како позира пред огледало во фустан со отвори, постојано се извиткува, а како што можете да видите на Инстаграм, таа отишла на Емиратите. Душица привлече најголемо внимание од припадниците на посилниот пол, кои во коментарите напишаа дека изгледа одлично.

Душица претходно откри дека нејзиното поранешно момче ѝ се заканило дека ќе објави интимно видео. Таа вели дека тој го сторил тоа, но таа го тужела за тоа, и проговори за деталите од целиот случај.

„Моето момче ми се закани со интимно видео, за жал го објави, но беше тужен. Секој треба да плати за она што го прави“, изјави Душица за Хајп ТВ.

Фото: instagram/dusicagrabovic