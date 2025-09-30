Пеја се пофали со својот огромен имот – Водителот покажа каде го поминува слободното време

Водителот Зоран Пејиќ Пеја претходно откри за Блиц дека поседува голем имот со зеленило, и секогаш кога има можност, оди таму за да ја среди парцелата.

Всушност, Пеја има многу зеленило на својот имот, а кога не може да го посети парцелата поради работа, неговите пријатели одат и секогаш сакаат да му помогнат.

Пеја сака да патува на море за време на паузите од работа, а ова лето бил на одмор неколку пати, што дури беше и тема на социјалните мрежи.

Исто така, Зоран Пејиќ Пеја ги искористи убавите денови за да го уреди и промени својот животен простор, поточно дворот каде што го поминува поголемиот дел од слободното време.

Инаку, Пеја исто така се грижи за себе, па затоа често нанесува маска на лицето.

– Сакам да се грижам за себе и навистина има третмани на кои одам постојано. Не сум како Кеба пејачот што ги прегрнува дрвјата, но секако треба да се оди во природа. Да знаевме, на пример, колку е важно да се оди бос, ќе го правевме тоа многу повеќе.

– Одам на тренинг, трчам малку на лента за трчање и целиот мој замор исчезнува преку тоа. Така ја ослободувам негативната енергија. Неодамна бев во Истанбул, па мојот пријател ми организираше тура, за да одам да видам секакви работи и да се ценкаме. Имаат одлични одела, па добро се подновив.

foto: zoran_pejic_peja / Instagram