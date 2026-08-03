Парче хартија кое предвиде се’: Катарина Ивановска покажа документ од 1999 година кој го сменил нејзиниот живот засекогаш

Една од најуспешните македонски топ-модели на сите времиња, Катарина Ивановска, ги изненади и ги воодушеви своите следбеници на социјалните мрежи со еден исклучително емотивен и редок спомен од нејзиното детство.

Таа на својот Инстаграм профил сподели фотографија од автентичен документ кој на најдобар можен начин докажува дека нејзиниот животен пат и светската кариера биле судбински предвидени уште во раните училишни денови. Катарина извади од фиоката стара диплома од далечната 1999 година, доделена за време на нејзиниот престој во детското одморалиште „Сутјеска“ во Охрид.

На ова интересно признание со ракопис е испишано нејзиното име како ученичка во основното училиште „Браќа Миладиновци“, а наградата ѝ е доделена за освоено прво место за најдобра манекенка.

Со краткиот коментар дека ова датира уште од 1999 година, таа покажа дека афинитетите кон модната писта кај неа се појавиле многу пред да стапне на големите светски модни дефилеа. Погледот наназад низ годините и хронологијата на нејзиниот успех открива како ова симпатично детско признание со неверојатна брзина прерасна во сериозна реалност.

Во таа далечна 1999 година, на само единаесетгодишна возраст, Катарина веќе го привлекувала вниманието со својот изглед и став на училишните забави и летните кампови. Само пет години подоцна, кога имала шеснаесет години, нејзиниот раскошен талент доживува официјална потврда со победата на престижниот избор „Look Models International“ во Македонија.

Оваа победа веднаш ѝ ги отвора вратите на светската модна сцена, па истата година таа заминува за Милано каде што добива огромна чест да ја отвори ревијата на „Мила Шон“ за време на Миланската модна недела. Тоа беше моментот кога светската јавност за првпат се поклони пред убавината на македонското девојче, по што веднаш следуваа ангажмани во Њујорк и Париз, насловни страници на престижните списанија како „Vogue“ и „Elle“, како и големи рекламни кампањи за светските гиганти „Dolce & Gabbana“ итн.

Оваа ретро објава на Катарина Ивановска е уште еден фасцинантен доказ дека во животот едноставно не постојат случајности. Додека повеќето деца на единаесет години сè уште ги откриваат своите хобија и таленти, кај Катарина манекенскиот ген, грациозноста и харизмата биле толку очигледни и видливи со голо око, што едноставно морале да бидат запечатени со писмена диплома со шарени боички.

Денес, по повеќе од две децении од тој безгрижен летен распуст во Охрид, ова парче хартија не е само носталгичен спомен, туку вистинско визионерско пророштво кое напорната работа и природниот талент го претворија во реалност, испишувајќи ја највеличествената модна приказна во поновата македонска историја.

фото:Instagram printscreen/katarina_ivanovska