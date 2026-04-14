Овие модели на однесување негативно влијаат на вашата врска

Многу луѓе мислат дека љубовните врски се уништуваат од големи караници, но експертите истакнуваат дека честопати проблемот се многу потивки навики што се акумулираат со текот на времето.

Психологот Џули Смит предупредува дека одредени модели на однесување лесно можат да уништат врска.

Според тоа, критикувањето на личноста на партнерот, емоционалната затвореност и презирот се меѓу најопасните навики што честопати не се препознаваат на време. Затоа е важно да се обрне внимание на малите знаци што можат да имаат големо влијание на долг рок.

Покрај тоа, разликата помеѓу конструктивната критика и напаѓањето на некоја личност е клучна за здрава врска. Посочувањето на одредена акција може да биде корисно, но критикувањето на личноста на вашиот партнер има спротивен ефект.

Исто така, кога постојано го критикувате вашиот партнер, се создаваат чувства на несигурност и сомнеж за вашата вредност. Со текот на времето, ова води до емоционално дистанцирање и ја еродира довербата. Покрај тоа, во моменти на несигурност, некои луѓе целосно се повлекуваат и престануваат да комуницираат, што се нарекува блокирање на комуникацијата. Психологот Смит го опишува тоа како ситуација во која се чувствувате толку нападнати што целосно се затворате.

Иако таквото однесување може да изгледа рамнодушно, тоа е емоционално преоптоварување. Лицето престанува да ги изразува своите мисли, потреби и чувства, со што ја прекинува основната врска во врската. Долгорочното избегнување на комуникацијата создава сè поголеми несогласувања меѓу партнерите.

Презирот е исто така еден од најдеструктивните модели на однесување во врската бидејќи го менува начинот на кој партнерите се гледаат едни со други. Наместо еднаквост, постои чувство на супериорност и верување дека другата личност не заслужува почит.

Психологот Смит предупредува дека ова често се гледа преку сарказам, негативни коментари и превртување со очите. Таквото однесување создава чувство на омаловажување и емоционална несигурност кај партнерот. Откако ќе се појави презир, тоа постепено влијае на темелите на врската и е тешко да се игнорира.

