„Толку многу го сака тоа“ – Драгана Мирковиќ откри детали за својата внука

Пејачката Драгана Мирковиќ стана баба кон крајот на минатата година, а не ја крие својата среќа за малата Ксенија, ќерка на нејзиниот син Марко и неговата сопруга Мелани. Драгана се отвори за својата наследничка и нагласи колку е приврзана кон неа.

– Се топам кога ќе помислам на неа. Искрено, таа е толку мила, сосема е нормално дека сечија ќерка или внука е најдобра, најдрага, па така и јас! – прво рече Драгана Мирковиќ, а потоа продолжи:

– Навистина е мила, почна да ми се додворува кога ќе ме види, се смешка, едвај чека да ја земам. Фантастична е, навистина!

Пејачката потоа откри дека нејзината внука го обожава нејзиниот глас, па затоа често ја смирува пеејќи ѝ.

– Знаеш што сака? Обожава да ѝ пеам. Забите ѝ растат, па кога е нервозна затоа што ја боли, почнувам да ѝ пеам и се смирува! Не можам да верувам, сериозно, толку многу го сака тоа, ги прилагодува усните како да сака да пее со мене, тоа ми е фасцинантно. Мала е, има само седум месеци. Јас ѝ пеам „Ксени, Ксени, знаеш ли колку те сакам“, малку ги модифицирав зборовите на песната, како: „Мамо, мамо, знаеш ли…“, исто така ѝ пеам и старомодни песни. „Спиј, спиј мила моја…“, знаев дека можам да ја успијам со таа песна – рече Драгана ентузијастички, со голема насмевка на лицето за Extra FM.

