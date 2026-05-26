Каќа Грујиќ има диплома од овој факултет: Малкумина знаат што е пејачката по образование

Пејачката Катарина Грујиќ, која неодамна организираше гала прослава, ја започна својата музичка кариера во 2013 година како финалист на натпреварот „Ѕвездите на Гранд“, и иако брзо стекна голема популарност на сцената, не се откажа од своето образование.

Катарина завршуваше факултет паралелно со пејачката кариера, а еден ден откри дека дипломирала на Факултетот за медиуми и комуникации на приватен универзитет.

Како што истакна, досега не ѝ била потребна диплома поради успехот што го постигнала во музиката, но сакала да си обезбеди сигурност за во иднина.

– Свесна сум дека сè може да заврши, па затоа сакав да имам диплома и образование на кое можам да се потпрам – изјави пејачката претходно.

Покрај успешната кариера, Катарина никогаш не криела колку е блиска со своето семејство, кое ѝ било најголема поддршка низ годините, особено нејзиниот татко.

– Членовите на моето семејство не се јавни личности и кога некој ќе ги допре мајка ми, сестра ми, татко ми, како и Марко и ќерката Катја, ме боли. Дозволив да се пишува нешто за нив, но тие не се ниту обврзани ниту виновни што страдаат од тоа што се прикажани на грд начин – рече еднаш Катарина.

