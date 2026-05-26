„Мојот нос стана славна личност“ — Душица Јаковљевиќ за критиките, говорот и козметичките корекции

Водителката Душица Јаковљевиќ зборуваше за другата страна на јавната работа, како и за критиките со кои се соочила поради нејзиниот изглед и начинот на зборување.

Како што признава Душица, популарноста никогаш не ѝ „удрила во глава“, но брзо сфатила колку може да биде тежок јавниот живот, особено кога станува збор за нејзините најблиски членови на семејството.

– Не избегав од медиумското внимание, но полудев. Не е толку лесно. Им кажав и на моите деца дека не сакам да бидат повредени од насловите. Само сакав мирно пристаниште за нив и да имаат сè што јас немав. Оваа работа е мој избор. Имам среќа и благослов што го правам она што го сакам, што знам да го правам и да бидам платена за да зборувам! – рече Душица со насмевка.

Како една од најпознатите ТВ личности, водителката честопати била мета на коментари за нејзиниот физички изглед, но и за нејзиниот говор, за кој сега одлучила отворено да зборува.

– Многу работев на мојот говор. Потоа понекогаш ме боли што сè се сведува на носот, а понекогаш зборуваш назално. Знам дека всушност сè уште имам добра дикција, говор и таа добра боја на гласот, и однесување – рече Јаковљевиќ.

Водителката потоа шегувајќи се додаде:

– Мојот нос дојде во преден план, стана позната личност сама по себе!

Душица не криеше дека претрпела одредени козметички корекции, нагласувајќи дека отсекогаш била целосно искрена во врска со тоа.

– Виновна сум што ги давам тие работи на послужавник. Ги гледам некои од моите колеги и јавни личности, тие ги прашуваат: „Што си направивте?“, велат: „Само устата“, а знам дека нивната карта е поголема од онаа на Мајкл Џексон! – рече таа.

