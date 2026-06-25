Ова се сестрите на Милица Тодоровиќ: Пејачката со една не разговарала пет години

Пејачката Милица Тодоровиќ е родена во скромно семејство и пораснала во Крушевац, и секогаш среќно се враќа во својот роден град.

Милица Тодоровиќ често нагласува дека нејзиното семејство е на прво место, а покрај со родителите, таа е многу блиска и со своите две сестри.

И додека Милица е на јавната сцена уште од тинејџерските години, а тие две никогаш не се експонирале.

Тодоровиќ сега сподели фотографија со Јована и Анѓела и покажа како изгледаат, а многумина коментираа дека не си личат еден на друг.

Патем, Милица зборуваше за својот однос со нејзината сестра и зет во интервју за „Блиц“ кога се осврна на непријатните настани од минатото.

„Сопругот на мојата постара сестра беше мој менаџер четири години и имаше големо предавство. Сестра ми не можеше да застане на моја страна, туку остана со својот сопруг заради децата. Но, без разлика, останав без сестра ми и моите внуки во следните пет години. Таа е сестрата кон која сум особено приврзана. Минатата година седнав со зет ми и му раскажав сè што чував во себе четири или пет години, сите најгрди работи. Тој се извини и искрено се покаја“, откри Милица, пишува Блиц.