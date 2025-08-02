Ова се родителите на Гоца Тржан: Лена е горда на своите баба и дедо

Пејачката Гоца Тржан никогаш не криела колку нејзините родители ѝ биле важни, не само во приватниот живот, туку и во музичката кариера.

Пејачката постојано нагласува дека без љубовта и помошта на нејзината мајка Роксанда и таткото Антон, сигурно не би можела да ги издржи сите подеми и падови во нејзиниот шоубизнис живот.

Таа посветеност и силна семејна врска се пренесени и на нејзината ќерка Лена, која неодамна го прослави своето полнолетство и која, исто како и нејзината мајка, има огромна љубов и почит кон своите баба и дедо.

Колкава е таа љубов најдобро потврдува фотографијата што Лена ја сподели на својот Инстаграм профил. На неа се прикажани родителите на Гоца Тржан, прегрнати и насмеани, како стојат во голема црвена рамка во облик на срце, со прекрасен ноќен пејзаж зад нив.

Она што привлече посебно внимание беше фактот дека Лена, која сè повеќе споделува емотивни моменти со своето семејство, сакаше да покаже колку ѝ се важни нејзините баба и дедо. Нејзината објава предизвика лавина од позитивни коментари и комплименти, а следбениците истакнаа дека е прекрасно да се види внука како споделува моменти со своите најблиски со толку многу гордост и љубов, а сите се согласија дека Роза и Антон се совршен пар.

foto: Printscreen Instagram/Instagram / Lena Marinković