Откриено каде се наоѓа Г-точката кај мажите: И не, не е таму каде што мислевте

Иако митовите за женската Г-точка со години најчесто се поврзуваа со неинформирани мажи, се покажа дека ниту машката анатомија не била многу добро разбрана.

Научниците сега тврдат дека конечно попрецизно го лоцирале најчувствителниот дел од машкиот генитален орган, и тоа на место кое досега често било занемарено. Па, каде се наоѓа таа позната Г-точка?

Според нова студија објавена во списанието Andrology, клучната ерогена зона не е глансот, како што се мислеше долго време, туку таканаречената френуларна делта. Тоа е мала триаголна област на долната страна од пенисот, точно на спојот на главата и телото.

Самата структура, се разбира, не е ништо ново во анатомијата. Сепак, она што е ново е нејзиното медицинско препознавање како главен центар на чувствителност. Со други зборови, областа постоела цело време, но науката дури сега ѝ го посветува вниманието што очигледно го заслужува.

Откритието доаѓа кратко по истражувањето кое подетално ја мапира комплексната невронска мрежа на клиторисот, орган кој игра клучна улога во женското сексуално задоволство. Во двата случаи, зборуваме за делови од телото кои долго време беа занемарени во медицинските истражувања.

Досега, преовладуваше верувањето дека глансот е главен извор на машко сексуално задоволство. Меѓутоа, кога истражувачите ги анализираа примероците од ткивото под микроскоп, открија дека френуларната делта е многу погусто исполнета со нервни завршетоци и специјализирани сензорни рецептори. Накратко, тоа е област буквално „направена“ за регистрирање на финиот допир и движење.

Научниците истакнуваат дека френуларната делта, слична на клиторисот, долго време е на маргините на стручната литература и образование, иако очигледно игра многу поважна улога отколку што се сметаше претходно.

извор:курир.мк

фото:freepik